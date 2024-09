Presentación do «Dicionario de amuletos galegos»

No Museo Casa do Patrón de Lalín.

O profesor Quintía Pereira é o autor do «Dicionario de amuletos galegos». Chegou o día para a presentación de devandito libro, que terá lugar o vindeiro sábado, día 28 de setembro ás 12:00 horas no Museo Casa do Patrón de Lalín.

Presenza

Este acto contará coa presenza na mesa do director e escritor ourensán Avelino Jácome e do recoñecido pintor e artista polifacético Miguel Ángel Martinez Coello, ademais do xerente do Museo Casa do Patrón, Manuel Blanco Villar, Todos eles acompañarán ao profesor na presentación deste Diccionario único no seu xénero.