X Festival Internacional de Poesía en Allariz «Poemagosto»

Celébrase o sábado, 5 de outubro.

O vindeiro 5 de outubro, Allariz acollerá a décima edición do Festival Internacional de Poesía «POEMAGOSTO», un evento cultural consolidado que reúne a poetas, músicos e artistas de dentro e fóra de Galicia. Organizado no patio cuberto do Museo do Coiro, o Poemagosto promete unha xornada chea de arte, creatividade e celebración da palabra.

As persoas organizadoras do Poemagosto, xunto co concelleiro de Cultura de Allariz, presentaron a programación desta edición de 2024, destacando a relevancia de continuar co fomento da poesía e da cultura. O evento, iniciado en 2014, consolidouse ao longo dos anos como unha referencia no panorama cultural galego.

O programa do festival para o sábado 5 de outubro inclúe unha variada oferta de actividades para todas as idades e públicos:

– 11:30h – Apertura con Lectura Aberta: «Poemas por Palestina»

Un acto de solidariedade a través da poesía, onde as persoas participantes poderán compartir os seus versos en apoio ao pobo palestino.

– 12:00h – Recital de Poetas

Coa participación de recoñecidas poetas e poetas como Silvia Penas, Samuel Merino, Verónica Martínez Delgado, Luix Kaf, Rochi Nóvoa e Carlos Da Aira.

– 13:00h – Concerto: Tesouro

Un momento musical para gozar de sons únicos que combinan tradición e modernidade.

– 17:00h – Obradoiro Infantil con Lorena Cantarela

Un taller de manualidades para as máis pequenas e pequenos, empregando materiais reciclados.

– 19:00h –

«Somos un Pobo de Artistas» con Xurxo Souto

Recital de Poesía e ElectroPoesía- Luix Kaf

– 22:00h – Concerto de Coanhadeira e Foliada

A xornada rematará cun gran concerto a cargo de Coanhadeira, seguido dunha foliada (festa tradicional galega) co grupo Xúa, onde todas as persoas asistentes están convidadas a unirse ao baile.

O festival convida á comunidade a participar nun día cheo de poesía, música e artes plásticas. Como cada ano, POEMAGOSTO busca fomentar a cultura e a creatividade, tanto na escena local coma na internacional, creando un espazo de encontro e libre expresión.