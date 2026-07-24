Barrios 257

Xa está na rúa o novo número de Barrios.
Na portada, nesta ocasión falamos da eclipse que vivirá Galicia o 12 de agosto: información, recomendación e observación segura para ter unha experiencia única.
Tamén entrevistamos a Nixon, líder de Reservados Band, e facémonos eco da Feira do Viño de Monterrei e das Xornadas de Folclore.
Ademais, na capital xa se coñecen os candidatos para as municipais de 2027 de DO, PP, PSOE e BNG.
As bibliotecas ourensás organizan este verán contacontos; o barrio da Ponte métese de cheo nas súas festas; e o Concello organiza unha observación da eclipse no Botánico de Montealegre.
O Concello de Verín aprobou nos plenos celebrados durante o mes de xullo varias medidas económicas encamiñadas a reforzar a xestión municipal e garantir a prestación de servizos.
Os días 24 e 15 de xullo celébrase unha nova edición da Batucada.
Josu Santos gaña o Premio Nacional de Moda de Baño grazas á súa colección Rizoma. O Concello de Barbadás continúa coa campaña de compostaxe doméstica, coa que busca fomentar a orrecta xestión dos biorresiduos nos fogares e promover prácticas máis sostibles no municipio. A próxima entrega de composteiros terá lugar o luns 27 de xullo ás 12h no Centro Empresarial Transfronteirizo.
Reforzo para controlar a entrada de uva foránea; a Subdelegación do Goberno coordina o dispositivo de seguridade.
Licitación da Rolda Leste; o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que as obras terán un periódo de 30 meses para a execución. A Festa do Pulpo traerá máis de 40 actividades durante tres semanas no Carballiño.
Provincia, ocio, opinión e moito máis no novo número de Barrios.
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