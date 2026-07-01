Ponte Vella abre sus puertas a los artistas plásticos

Organiza un concurso de pintura rápida el sábado, 4 de julio.

Este sábado, 4 de julio, entre las 10:00 y las 15:00 horas, se celebrará la 2ª edición del Concurso de Pintura Rápida modalidad y estilo libre y organizado por el Centro Comercial Ponte Vella con la colaboración de la Fundación CUM LAUDE.

El certamen de Pintura Rápida se desarrollará bajo el título «Desde Ponte Vella y su entorno» y la participación es totalmente abierta a cualquier persona sin límites de edad.

Así, los interesados deberán inscribirse antes del viernes 3 de julio por correo electrónico o en la web de Ponte Vella. El mismo día del concurso, el sábado 4 de julio, entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana, los participantes deberán acudir al Centro Comercial (tarrazas de hostelería) para el sellado y numeración de los soportes que deberán estar en blanco con color uniforme y tener unas dimensiones mínimas.

El fallo del jurado se conocerá el mismo día, a las cinco de la tarde y corresponderá a un jurado integrado por personas vinculadas al mundo del arte. Habrá dos premios: el primero, de 1.500 euros y un segundo premio de 750 euros y 2 accésit de 200€ (uno de Fundación Cum Laude y otro de gadis).

Todas las obras realizadas podrían estar expuestas hasta las seis de la tarde para que el público asistente pueda tener acceso a la mismas. Las dos obras ganadoras quedarán en propiedad del Centro Comercial para tenerlas expuestas.