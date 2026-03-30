Programación do 19º Festival Pórtico do Paraíso

Celebrarase do 8 ao 17 de maio.
O Festival Pórtico do Paraíso xa ten programación da súa 19ª edición.
Programación:
Vandalia – Cuarteto vocal
Viernes, 8 de mayo de 2026 – 20:30 h
Iglesia de Santiago de las Caldas (Ourense)
Entrada libre
Mariví Blasco & Álex Pernas – Voz y guitarra barroca
Domingo, 10 de mayo de 2026 – 19:00 h
Pazo de Vilamarín
Entradas: 15€
Conferencia: Travelling para un arpa – Manuel Vilas
Martes, 12 de mayo de 2026 – 20:00 h
Casa da Cultura (Rúa Concello 11, Ourense)
Entrada libre
Alex Alguacil, piano
Jueves, 14 de mayo de 2026 – 20:00 h
Liceo de Ourense
Entradas: 15€
Cuarteto Seikilos – Cuarteto de cuerda
Domingo, 17 de mayo de 2026 – 19:00 h
Monasterio de Santa María de Oseira (Cea, Ourense)
Entradas: 15€