Rain Experience regresa a Celanova con máis actividades e doce horas de música e entretemento

A cita, que celebrará a súa segunda edición o próximo 24 de xullo, amplía a súa programación con propostas para todas as idades e consolida unha iniciativa que sorprendeu polo seu éxito de participación na súa estrea.
Tras o respaldo obtido na súa primeira edición, The Rain Experience volverá encher de actividade as rúas e prazas de Celanova o próximo 24 de xullo. O evento, impulsado polos creadores da marca «Rain Project» e organizado coa colaboración do Concello de Celanova, chega este ano cunha programación nova e o obxectivo de consolidarse como unha das citas estivais de referencia na vila.
Os organizadores fan un balance moi positivo da experiencia vivida o pasado verán. Segundo explican, a aposta por poñer en marcha o evento foi “totalmente acertada”, especialmente pola resposta do público. “Ao longo do ano moita xente preguntoume se este ano se repetiría”, sinala Samuel Villar, un dos artífices da marca, que recoñece que o éxito de asistencia superou «as expectativas iniciais».
“Era o primeiro ano e non sabiamos canta xente poderiamos chegar a mover e a verdade é que nos sorprendeu a cantidade de xente que se pasou pola festa”, destaca. Esa acollida serviu de impulso para preparar unha segunda edición máis ambiciosa e con novidades pensadas para ampliar o perfil de participantes.
Experiencia
A experiencia adquirida durante a primeira convocatoria permitiulles corrixir aspectos organizativos e deseñar unha programación máis diversa. “O ano pasado serviunos para aprender moitísimo e mellorar eses detalles que, como primerizos que eramos, non tiñamos tan controlados”, explican desde a organización. Por iso, a edición deste ano incorporará novas actividades destinadas a diferentes rangos de idade, co propósito de manter o ambiente festivo durante doce horas ininterrompidas.
A xornada arrincará ás 16.30 horas coa Water Fest, unha festa da auga que se celebrará na chaira de Triguerizas ata as 19.00 horas. Música, espuma, auga e colchóns protagonizarán unha proposta pensada para o desfrute dos máis novos, amenizada polo DJ Braisfdez.
A continuación, a Alameda acollerá a actuación do grupo Os Xustos, que ofrecerá un repertorio de estilos variados entre as 19.00 e as 20.45 horas. A música continuará na Praza Cervantes con Tsunami Rock, un trío de versións que actuará entre as 21.00 e as 23.00 horas e renderá homenaxe a bandas emblemáticas como Heroes do Silencio.
O peche da festa terá lugar na Praza Maior, onde desde a medianoite e ata as 4.00 horas as sesións dos DJ Paulo Seoane, Diego Rivera e ImCodee farán vibrar aos presentes. Como xa ocorreu na primeira edición, a organización tamén preparou sorteos, agasallos e outras sorpresas para todos os asistentes.
Cercanía
Máis aló do compoñente lúdico, os impulsores de Rain Experience destacan a importancia deste tipo de encontros para achegar os proxectos e marcas á cidadanía. Neste sentido, subliñan que cada vez máis empresas buscan «xerar vínculos directos coas persoas” e crear comunidades ao redor de valores compartidos. “Que unha persoa poida acudir a un lugar, falar directamente connosco e co noso equipo, tocar as pezas e ver o traballo real que hai detrás dunha marca fai que cada vez máis xente conecte e entenda o que buscamos”, afirman. E para finalizar déixannos unha mensaxe que resume a filosofía de Rain Experience: “Defender que cada un debe ser a súa propia referencia e que ser un mesmo é unha tendencia que nunca vai pasar de moda”.