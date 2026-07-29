Restauración da Xunta en Chandrexa de Queixa

De elementos patrimoniais dentro da Rede Natura 2000.
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou, xunto ao delegado da Xunta en Ourense e o alcalde da localidade, as actuacións levadas a cabo na aldea de Requeixo, no Concello de Chandrexa de Queixa, no marco das axudas que concede a Xunta de Galicia para apoiar os municipios na conservación e posta en valor do seu patrimonio natural.
No caso concreto da aldea de Requeixo, a Xunta financiou dúas actuacións: o acondicionamento da fonte, lavadoiro e bebedoiro cunha axuda de 20.000 euros e a rehabilitación do forno e a súa contorna, cun investimento de 30.000 euros. A través destes traballos rehabilitáronse estes elementos tradicionais, mellorouse o seu estado de conservación e garantiuse a súa funcionalidade e integración na contorna.
Segundo dixo a conselleira, que estivo acompañada do delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, a recuperación deste patrimonio tradicional “contribúe tamén á conservación dos valores ambientais da Rede Natura 2000”, na que está incluído o concello de Chandrexa de Queixa.
A maiores, Ángeles Vázquez engadiu que esta preservación de elementos tradicionais favorece tamén un uso sostible do territorio e reforza tanto o atractivo turístico do concello como a calidade de vida da veciñanza ao recuperar espazos públicos de esparexemento.