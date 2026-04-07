Xadrez Barrocás

Celebrouse nas instalacións da asociación o 2º Aberto de Xadrez Lóstrego de Semana Santa 2026.
Xadrecistas de todas as idades se deron cita na segunda edición do Aberto de Xadrez Lóstrego de Semana Santa 2026 nas instalacións da Asociación de Veciños de Barrocás.
Na categoría absoluta o campión do torneo foi David Rivas Vila (do Xou), con Manuel Vidal (do Río) como segundo clasificado. En terceira posición quedou Marcos Reza Salgado (Xou) e cuarto rematou César Revuelta (do Xou).
En categoría veterán, Ángel Manuel Vázquez Dorrío (Xou) foi o vencedor, mentres que do outro lado de idade, Isaac Fernández Rodríguez (Xadrez Ourense) foi o campión infantil.