Los vinos de Monterrei se promocionan en la 18 edición de Xantar

Esta feria gastronómica, una de las más relevantes de la Península Ibérica, apuesta firmemente este año por el vino gallego y promoverá, entre otras acciones, la realización de diferentes catas y la puesta en marcha de un Túnel del Vino en el que participarán marcas de las cinco denominaciones vitivinícolas gallegas.

La D.O de Monterrei aprovechará, así, el escaparate que le ofrece Xantar para promocionar sus vinos y para que éstos lleguen directamente a diferentes grupos de interés que visitarán este foro tales como prensa especializada o bloggers gastronómicos de toda la Península Ibérica, así como representantes de la hostelería, distribuidores de producto o consumidores finales, entre otros.

En la iniciativa del Túnel del Vino participarán, por parte de la D.O de Monterrei, las siguientes bodegas y marcas: Terras do Cigarrón S.C.G. (Mara Martín, Mara Moura y Terras do Cigarrón), Bodegas Alba Al-Bar S.L. (Galván Blanco), Franco Basalo S.L.U. (Estela do Val Blanco y Estela do Val Tinto), Bodega Tabú S.L.N.E. (Stibadia Blanco y Stibadia Tinto), Pazo Blanco Núñez S.L. (Quinta das Tapias Treixadura y Quinta das Tapias Mencía) y Bodegas Pazo del Rey (Pazo de Monterrey Godello y Pazo de Monterrey Mencía).

Finalmente, en el marco de las acciones promovidas en Xantar, se celebrará también en Expourense una cata de diferentes referencias de Monterrei, que será impartida por el director técnico de la D.O, Luis Miguel López Núñez, el próximo jueves día 2 de febrero a las 13.30 horas.

Sesiones formativas

La sede del C.R.D.O. Monterrei acogió, en la tarde de ayer, la primera sesión formativa destinada a seleccionar el panel de catadores de la denominación.

Durante dicha sesión, un total de 24 catadores participaron en diferentes pruebas de análisis sensorial, en las que se valoró la capacidad olfato-gustativa de los mismos. Dichas pruebas tiene por objetivo seleccionar a aquellos/as catadores/as que demuestren tener mayor sensibilidad para la evaluación posterior de los vinos.

La realización de estas sesiones formativas se realizan para cumplir con los objetivos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en el contexto de certificación de producto, en donde los paneles de cata de los Consejos Reguladores deben cumplir los requisitos técnicos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.