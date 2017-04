Pérez Rumbao e CaixaBank realizan unha doazón á Asociación Autismo Ourense

Directivos de Pérez Rumbao fixeron entrega dunha doazón de 15.000 euros á Asociación Autismo Ourense. Esta achega enmárcase na participación de Pérez Rumbao no programa de Acordos Solidarios de CaixaBank Consumer Finance, que conta coa intermediación da Obra Social “La Caixa”.

A doazón recolle a achega voluntaria que Pérez Rumbao realizou por cada vehículo comercializado e financiado a través dos servizos de CaixaBank Consumer Finance durante todo o ano 2016. Este grupo foi o único concesionario en Galicia que participou no programa de Acordos Solidarios da entidade financeira.

Fixeron entrega da achega, por parte de Pérez Rumbao, o seu presidente, José Ramón Pérez Neto, e, en representación da Obra Social “La Caixa”, o director territorial de CaixaBank en Galicia, Marc Benhamou, e o conselleiro delegado de CaixaBank Consumer, François Miqueu. Recolleu a doazón o presidente de Autismo Ourense, Virgilio Montes.

Pérez Rumbao decidiu destinar a súa doazón á Asociación Autismo Ourense que ten por obxecto promover a calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro do Autismo (TEA) e das súas familias ao longo do ciclo vital. Esta doazón leva o recoñecemento de Pérez Rumbao como Concesionario Solidario, unha distinción coa que se quere destacar a súa implicación e os seus valores de responsabilidade social corporativa.