Bodas de ouro do Rali de Ourense

A Escudería Ourense presentou a 50ª edición do Rali de Ourense, que ten coeficiente 1.2 tras ser declarado mellor rali de España en 2016. Unhas bodas de ouro que queren celebrar por todo o alto os días 9 e 10 de xuño.

Serán 10 tramos cun total de 213,94 km. O venres abrirán o rali os tramos da Peroxa e Toén; e o sábado será o momento dos de Esgos, Canón do Sil e Melias.

Novidades

Este ano suprímese o tramo espectáculo e rali pasa a disputarse en dous días. Ademais, o parque de asistencia estará ubicado na Cidade do Transporte e o reagrupamento será no xardín do Posío (anteriormente era no parque de San Lázaro). O shakedown pasará de Castro de Beiro a Ríoseco.

Pilotos

Estarán na saída do Rali de Ourense os máximos favoritos a levarse o Campionato de España de ralis. Como son Ares, García, e por suposto, aos irmáns Vallejo.

Toda a información do Rali en www.rallyeourense.es