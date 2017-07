Trinta anos das “Noites Teatrais” de Vilamarín

As “Noites Teatrais” de Vilamarín chegan este ano a súa XXX edición cun programa de actuacións que se desenvolverá do día 10 ao 14 de xullo, ás 22.30 horas, no Auditorio Municipal, con entrada gratuíta.

Programación

A programación comeza o día 10 de xullo co primeiro grupo teatral de Vilamarín que abrirá as “Noites Teatrais” coa obra “Melocotón en almíbar” unha obra chea de humor e comedia. Ao día seguinte, 11 de xullo, sóbese ao escenario a Aula de Teatro Universitario “Maricastaña”- Sarabela, de Ourense coa obra “A última cornixa do mundo”. O mércores, 12 de xullo, será a quenda para “Os vellos non deben de namorarse” a cargo do Teatro do Morcego, de Narón, o clásico de Castelao levado aos tempos actuais. O xoves, 13 de xullo, sairá a escena Malasombra Producións da Estrada coa obra “O caso é ter saúde” e, por último, o venres, 14 de xullo, pechará a programación Contraproducións, de Vedra, coa obra “O tolleito de Inishmaan” que nos últimos premios María Casares recibiu cinco premios.