Publicado o Barrios de setembro

A portada vén coa volta ao cole en toda a provincia. Tamén faise eco da baixada de poboación de Xinzo de Limia, que roza os 10.000 habitantes. A outra noticia destacada é a distinción a Hijos de Rivera co premio “Celanova, Casa dos Poetas”.

Rematou en verán e facemos un repaso de todas as actividades que os máis cativos puideron gozar durante o período estival. Co inicio do son numerosos os obradoiros e cursos que se ofertan para todas as idades

Regresa a Verín o cinema municipal. En Xinzo, En Marea oponse a planta asfáltica de Parada de Ribeira. Satisfacción en Allariz ao aumentar a reciclaxe co Programa RE. O Carballiño métese de cheo nas súas festas patronais coa Montaña Rusa e a Orquestra París de Noia como máximos atractivos. O Mosteiro de San Rosendo foi un reclamo polas súas visitas interactivas.

