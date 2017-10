‘Maricastaña’, no Festival de Tánxer

O espectáculo seleccionado é ‘A ultima cornixa do mundo’, dirixida por Fernando Dacosta, e que para esta ocasión contará cos actores Héctor Martínez, Gonzalo Otero, Conchi González, Irene Pérez, Silvia Pazo, María Novoa, Chelo Cortiñas, Paco Daza, Alex Hermida, Lina Errida, Tatiana González, Marcos Vázquez e Mohamed Azibou. Os técnicos do espectáculo son José Manuel Bayón e Rubén Dobaño.

Ademais da Aula de Ourense, nesta edición hai grupos universitarios de Exipto, Xordania, Tunicia, Alxeria, Rusia, Bélxica, Italia e Marrocos. A Aula de Ourense é a única presenza do Estado español na presente edición do FITUT.



É a primeira vez que o grupo Maricastaña actúa en Tánxer aínda que é a cuarta vez que ten presenza en Marrocos, nas tres ocasións anteriores foi en Casablanca, no FITUC, festival que está irmanado coa MITEU de Ourense.

A obra (A última cornixa do mundo) foi vista en Ourense na clausura da 22ª MITEU e durante as festas da cidade ademais do Festival de Vilamarín, percorreu as mostras galegas de Santiago, Lugo, Coruña e Vigo, estivo nos festivais portugueses de Covilhã e Lisboa e nos españois de Pamplona, Oviedo, León, Burgos, Logroño