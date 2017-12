A Mostra de Teatro Infantil de Ourense (MOTI) celébrase na nosa cidade do 23 ao 30 de decembro fomentando o encontro de adultos e crianzas a través da escena. Auditorio, Teatro Principal, Campus Universitario e as rúas da cidade serán os escenarios desta 14ª edición. A praza de San Martiño será o lugar da apertura desta edición, coa representación de EMOTIonario, da compañía ourensá Trécola teatro. Dará comezo ás 18 horas con asistencia libre e gratuíta.

En total serán 14 espectáculos e 16 representacións con propostas moi variadas, desde a danza, monicreques, teatro de sombras, teatro de autor e de rúa. As compañía virán de Galicia, Castela, Catalunya, Andalucía e Arxentina.

Entradas

As entradas, entre 3 e 4 euros, pódense reservar en cada un dos espazos para os espectáculos desde o primeiro ata o último día. As billeteiras abrirán dúas horas antes de cada representación. O recadado nas funcións que teñen lugar no Campus (Sala Pardo Bazán) irá destinado para UNICEF).