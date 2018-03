Conciliación en Semana Santa

As bibliotecas municipais e a Aula de Natureza de Oira acollerán actividades para escolares durante as vacacións de Semana Santa co gallo de conciliar a vida familiar e laboral das familias ourensás. A concelleira de Educación, Belén Iglesias, presentou unha programación que responde a un triplo obxectivo: “axudar á conciliación, ofertarlles aos nenos e ás nenas actividades nas que teñan a oportunidade de aprender xogando, e contribuír á súa socialización”. As actividades están dirixidas a nenos e nenas desde os 4 até os 11 anos.

As familias poden inscribirse na Concellería de Educación -Praza de San Martiño, 2-, nas diferentes bibliotecas municipais (San Francisco, A Carballeira e A Ponte), no punto de lectura do Couto e na Aula da Natureza do Río Miño, en Oira.

– Aula da Natureza do río Miño, teléfono: 988.510.781.

Horario de actividades: de 10:00 a 13:00, e de 16:30 a 19:00 horas.

– BPM A Ponte, teléfono 988.605.751.

Horario das actividades, centradas na animación: de 10:00 a 13:30 horas

– BPM e San Francisco, teléfono 988.230.12.

Horario das actividades: de 11:00 a13:00 horas.

– Punto de Lectura de O Couto, teléfono 988.222.105.

Horario das actividades: de 11:00 a13:00 horas.

– BPM A Carballeira, teléfono 988.253.893.

Horario das actividades: de 11:00 a 13:00 horas.