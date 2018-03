Guerra y González, vencedores en esquí alpino

Este pasado domingo, 25 de marzo, se celebraron en la Estación de Montaña Oca Nova Manzaneda los campeonatos de Galicia de esquí alpino para todas las categorías.

La prueba se disputó en la pista Pluviómetro 2, y fue marcada por Camilo López Anglada (ex campeón de España de Esquí Alpino) sobre un Gigante a dos mangas.

La prueba contó con 25 participantes de Galicia, que a pesar de las inclemencias del tiempo y a la niebla supieron sacar todo el partido a sus cualidades y a la estupenda nieve que había y que se conservó perfectamente para las dos mangas.

En categoría absoluta, Jorge Guerra fue el vencedor, mientras que Isabel González fue la mejor entre las mujeres. En veteranos victorias de Carlos Ferreiro y Cristina González.

En sub 21 femenino la ganadora fue Beatriz Sierra, y Carlota de la Corredoira se llevó el título en sub 18. Ignacio de Bernardo y Mariana Corredoira se proclamaron campeones sub 16; Paula Sierra hizo lo propio en sub 14.