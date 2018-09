¿Cómo conseguir la aprobación de un préstamo hipotecario?

Si no sabes cuáles son los requisitos legales y exigibles por las entidades bancarias… ¡presta atención! A continuación el comparador financiero y de préstamos online WannaCash.es te explica cuáles son y qué posibilidades tienes.

Debes contar con unos ahorros mínimos

Una de las condiciones que cualquier entidad bancaria solicita a la hora de acceder a una hipoteca es contar con un dinero base. Los bancos no financia al 100% del valor del inmueble que se desea comprar, sino que generalmente proporcionan alrededor de un 80% del valor total de tasación. Por ello es necesario contar con unos ahorros que nos permitan hacer frente del 20% restante así como los gastos que se derivan en la constitución de la hipoteca.

Ingresos mensuales mínimos

La cantidad mínima de ingresos mensuales que debes poseer debe estar en torno a los 2.000 euros. Sin embargo existe la posibilidad de solicitar una hipoteca de forma conjunta a través de dos titulares. Así, existe la posibilidad de sumar los ingresos de ambos para poder cubrir la cantidad mínima mensual que el banco solicitará como garantía de solvencia.

La opción del aval bancario

En la fase de aprobación el banco puede considerar que nuestro perfil no se adecua a las exigencias de la entidad. Bien por falta de garantías a nivel de solvencia, por un historial de deudas que genere desconfianza o por no contar con unos ahorros mínimos, el banco puede denegar nuestra solicitud. En estas circunstancias aparece la figura del aval bancario como una solución. Esta herramienta financiera puede ser el resorte para que una entidad apruebe finalmente la solicitud de préstamos hipotecarios. Sin embargo, esta alternativa entraña una serie de riesgos para el avalista, ya que si el titular del préstamo no puede afrontar la deuda, la responsabilidad pasará al avalista. Éste, por lo tanto, deberá responder con sus bienes y patrimonios tanto presentes como futuros. Además, en caso de que el avalista fallezca, transferirá esa obligación a sus herederos legales. Es una opción que requiere de una meditación profunda, ya que las consecuencias que se pueden derivar pueden entrañar grandes consecuencias tanto para la persona que solicita el préstamo como para aquella que la avala.

Recomendaciones

Si no cuentas con los requisitos necesarios para acceder a una hipoteca, lo más recomendable y sensato es esperar. Generar un plan de ahorro y adquisición de ingresos para poder acceder en un futuro próximo al préstamo hipotecario de tu futura vivienda. El sentido común cobra especial relevancia sobre todo desde la perspectiva del cliente. No es la primera vez que un banco acepta créditos a aquellas personas que no pueden hacer frente a las deudas contraídas. Esta falta de responsabilidad por parte de algunas entidades solo desemboca en problemas para las personas hipotecadas.

Artículo de Wannacash.