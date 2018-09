O III Torneo Internacional alevín de fútbol 7 Mercedes Benz-Garza terá lugar esta fin de semana (15 e 16 de setembro) no campo de fútbol das Eiroás.

Participan os equipos: F.C. Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Deportivo de A Coruña, F.C. Porto e Vitoria de Guimaraes. A representación ourensana correrá a cargo do Santa Teresita e o Pabellón (gañador da fase previa a pasada fin de semana).

O sábado a competición comezará as 10,00 horas. Haberá un parón ás 14,00 horas. Pola tarde os partidos serán entre as 16,00 e as 20,00 horsa.

O domingo o torneo comezará as 10,00 horas. Xogaránse as semifinais e partidos de consolación. A final será ás 13,00 horas.