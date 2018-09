4 consejos para ahorrar en tiempos de inflación

A continuación, el comparador financiero y de minicréditos rápidos con ASNEF WannaCash.es comparte con nosotros cuatro métodos infalibles para proteger el valor de tus ahorros en tiempos de inflación:

Invierte en bienes cuyo valor no fluctúe

Hacer inversiones en bienes de valor estable es una de las opciones más interesantes para afrontar los periodos de inflación. Algunos ejemplos son los oros, los metales o la joyería. Debes tener en cuenta que el valor de estos bienes no depende de la situación económica que tenga un país, sino de la situación económica global, por lo que no fluctúan. El único pero que puedes encontrar a esta alternativa es su inmediatez. Para recuperar tu inversión lo más probable es que necesites algo de tiempo para localizar un buen comprador. Lo más recomendable es solo guardar una parte de tus ahorros por esta vía. Las garantías que ofrece a la hora de conservar tus ahorros son totales pero no es una vía adecuada si pretendemos recuperar la inversión con cierta urgencia.

Conserva tus ahorros en moneda extranjera

Si la moneda de tu país de residencia pierde su valor con facilidad, una buena alternativa es conservar el valor de tus ahorros en moneda extranjera. Por ejemplo, puedes comprar dólares hacer la conversión a la moneda de tu país sólo en aquellos casos en los que necesites hacer uso de tus ahorros. Sin embargo, si tu país se encuentra en una época de gran inflación puede resultarte más complicado encontrar una buena tasa de conversión.

Invierte en bienes inmuebles

Una de las opciones más rentables a las que puedes acceder es invertir tus ahorros en bienes inmuebles como una vivienda o un terreno. Lo bueno que tienen este tipo de inversiones es que el precio de tus bienes inmuebles aumentará al mismo tiempo que lo hace el resto de precios en períodos de inflación. Sin embargo, la gran mayoría de personas no pueden hacer inversiones tan elevadas, es por eso que suele recurrirse a la inversión en bienes muebles. Un ejemplo de este tipo de bienes son los aparatos tecnológicos o los vehículos. Sin embargo el problema que presentan este tipo de bienes es que pierden valor de forma rápida. Sin embargo en circunstancias muy concretas donde por ejemplo se produce una inflación muy alta, es una buena fuente de ingresos a corto plazo que te permitirá obtener ganancias.

Invierte en tu perfil profesional

Una de las mejores inversiones que puedes hacer es la de mejorar tu perfil profesional. Invertir en tu desarrollo puede propocionarte no solo mayores índices de productividad en tus trabajos diarios, sino además tener mayor accesibilidad a puestos de trabajo mejor remunerados.