26 países estarán representados no III FIC Vía XIV

Un total de 68 curtas de 26 países diferentes foron seleccionadas oficialmente para participar na III edición do FIC Vía XIV, que se celebrará en Verín entre os vindeiros 1 e 9 de decembro. As pezas que se exhibirán na vila do Támega foron escollidas entre as 1.261 curtas recibidas pola organización do certame, a máis alta nas tres edicións do concurso.

A programación desta terceira edición do FIC Vía XIV foi presentada en rolda de prensa polo alcalde de Verín, Gerardo Seoane, e o tenente alcalde, Diego Lourenzo, xunto á concelleira de Cultura, Emilia Somoza, e o director do festival, Carlos Montero. Foi precisamente este último quen se referiu á “elevadísima calidade de moitas das curtas seleccionadas para o concurso oficial, varias das cales veñen de recibir xa premios en festivais de renome como o de Berlín ou o de Toronto”. Xunto a isto, Montero destaca que nesta terceira edición, o festival afonda no seu obxectivo de internacionalizarse e no de consolidarse como un evento cultural de referencia na comarca.

Nesta mesma liña pronunciouse o rexedor verinés. Seoane puxo en valor o labor da organización do Festival de Curtas, conformada por “persoas locais” que “demostran que desde a terra se pode por en marcha un evento destas características e manter unha liña” coherente. O alcalde afirmou tamén que o FIC leva consigo unha “importante labor de marketing e comunicación” e sitúa a Verín “nun determinado segmento de cidades medias cunha certa relevancia cultural”. Xunto a isto, eloxiou que este ano, máis que os anteriores, o Festival pense nas familias e programe proxeccións de animación para os máis pequenos.

Involucrar á poboación

Paralelamente, tal e como puxo de manifesto Diego Lourenzo, tenente alcalde da vila, na rolda de prensa de hoxe, a intención do FIC –organizado conxuntamente polo Concello de Verín e a Asociación Cultural Vía XIV- é involucrar a toda a poboación de Verín no certame. Para iso, deseñouse unha completa axenda de actividades paralelas que incluirá relatorios, mesas redondas e debates sobre cinema; actividades interactivas; exposicións e unha ampla axenda de accións dirixida aos máis cativos.

A involucración dos verineses e das verinesas vese xa a pé de rúa, segundo destacou Lourenzo, quen se referiu a que son xa varios “os establecementos que colaboran co festival” engalanando os seus escaparates con motivos de cinema. “Paréceme importante que os axentes sociais, económicos e empresariais da nosa vila se volquen co Festival”, apostilou.

Figuras relevantes

O FIC Vía XIV achegará ata Verín figuras tan relevantes como a da cineasta xeorxiana Helen Yanovsky, responsable do arquivo da organización B´Tselem, que se significa polo seu activismo en prol da fin da ocupación israelí. Ata a vila tamén se achegará o coñecido actor Antonio Durán “Morris”, ao que se lle renderá homenaxe coa proxección de diversas obras nas que ten participado. E tamén se poderá ver en Verín documental Mar de Terra, unha visión particular do noso Entroido realizada polo músico Kepa Junkera. Non faltará a música no marco das actividades paralelas que se teñen programado. Neste sentido, a axenda musical do certame inclúe un concerto do cantante Pablo Galiano.

As actrices Nieves Rodríguez e Ledicia Sola serán as encargadas de conducir a gala de clausura do festival, que se celebrará no Auditorio de Verín o vindeiro 8 de decembro e, no marco da cal, se entregarán os seis premios que se outorgan este ano. “Un xurado conformado pola cineasta xeorxiana Helen Yanovsky, os xornalistas Rafael Cid e Nora Sola, o actor verinés Alberto Rolán e o luso José Miguel Ribeiro, coordinador de programación de Doc Lisboa, será o encargado de avaliar e distinguir os traballos”, destacou a concelleira de Cultura, Emilia Somoza. Por último, “tamén haberá un premio especial do público, dotado con 600 euros e patrocinado polo Consello Regulador da D.O. Monterrei”, abondou.

Finalmente, a concelleira de Cultura, animou directamente “a toda a xente de Verín a desfrutar e participar no Festival, unha criatura que medra cada ano e da que estamos moi orgullosos” no Concello.

Diversas categorías

As 68 curtas que se proxectarán ao abeiro do certame encádranse nas diversas categorías que compoñen o Festival (Horizontes, Outra Mirada, A Raia e Nova) e que son as mesmas que o ano pasado, en torno a unha serie de temáticas que a organización considera de especial relevancia para Verín e a súa comarca: migracións, fronteira e Entroido.

Os títulos seleccionados e a información sobre cada unha das curtas e os seus directores pode ser consultada na web do certame: www.ficviaxiv.com.