Monterrei, vino oficial de la LI Feria del Cocido de Lalín

Los vinos de la Denominación de Origen Monterrei serán protagonistas, por octavo año consecutivo, en la Feria del Cocido de Lalín, tanto en Cocido Solidario como en las actividades promocionales previas a la misma.

Entre las acciones promocionales previas, en las que están presenten los vinos de Monterrei se encuentran un recorrido por las seis principales y más conocidas plazas de abastos de Galicia, en las que se he realizado una presentación de la feria, acompañada de cocina en directo y degustación de tapas basadas en el cocido, y maridadas con vinos de la denominación. Las mismas se han realizado en Pontevedra, Vilagarcía, Vigo, A Coruña, Lugo y Santiago de Compostela.

El 24 de febrero, día grande de esta celebración, tendrá lugar el Cocido Solidario, una iniciativa que este año recaudará fondos para Caravelo (asociación de voluntariado sin ánimo de lucro que tiene por objeto el apoyo a la inclusión a familias en riesgo de exclusión social). En el mismo, al que asistirá la presidenta de la D.O. Monterrei, Lara Da Silva, se servirán vinos de las bodegas que conforman la denominación de Monterrei. Las bodegas participantes en esta iniciativa son: Pazos del Rey, Ladairo, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira, Terras do Cigarrón, Pazo Blanco Núñez, Boo-Rivero, Manuel Guerra Justo, Concepción Paradela Martínez, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar, Trasdovento, Pazo das Tapias, Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo, Pazo de Valdeconde, Quinta do Buble y Triay Adegas de Oímbra.

La presidenta valora esta iniciativa promocional como “muy positiva para la denominación”, ya que se trata de “una de las fiestas gastronómicas más emblemáticas de Galicia”, lo que permite que “nuestros vinos sean conocidos por vecinos, visitantes y turistas durante estas fechas”.