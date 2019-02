Matar a deus, Un método perigoso e O culpable, no Padre Feijoo

Tres propostas máis para o cineclub Padre Feijoo para esta semana dentro do ciclo Europa e Cine e Medicina.

Luns, 25 de febreiro

Matar a dios. Caye Casas e Albert Pintou (España, 2017) 90 min.

Unha familia prepárase para celebrar o fin de ano nunha illada casa no medio do bosque, cando irrompe un misterioso vagabundo; é enano, di ser Deus e ameaza con exterminar á especie humana ao amencer. Só se salvarán dúas persoas, e a familia foi elixida para escoller a eses dous únicos superviventes. O destino da humanidade recae en catro desgraciados que, evidentemente, van querer salvarse.

Ás 20.30 e 23 horas na biblioteca de Ourense. Entrada 2 euros asociados e 2,5 pública en xeral.

Martes, 26 de febreiro

Un método perigoso.

Unha poderosa historia de descubrimento sexual e intelectual baseada en acontecementos reais a partir da turbulenta relación entre o novo psiquiatra Carl Jung (Michael Fassbender), o seu mentor Sigmund Freud (Viggo Mortensen) e Sabina Spielrein (Keira Knightley). A este trío engádese Otto Gross (Vincent Cassel), un paciente libertino decidido a traspasar todos os límites.

Ás 19.30 horas. Na biblioteca. Entrada de balde.

Mércores, 27 de febreiro

O culpabe. Gustav Möller (Dinamarca, 2018) 85 min VOSE

Asger Holm, un oficial de policía, foi suspendido temporalmente das súas funcións e relegado a operador do servizo de urxencias. Durante a súa rutineira quenda de noite, recibe a estraña chamada dunha muller aterrada. Malia a súa reacción de sorpresa, Asger dáse conta de que a muller alén do teléfono foi secuestrada, e é entón cando comezará a procura. Recluído na súa mesa na centralita de urxencias, Asger terá que localizar e axudar á muller en perigo coa axuda dos seus compañeiros en todo o país. Conforme pasan os minutos, Asgar terá que enfrontarse non só á precipitación dos acontecementos relacionados co caso, senón tamén aos seus propios demos persoais.

Ás 18, 20.30 e 23 horas. Na biblioteca de Ourense. Entrada 4 euros (socios) e 5 euros (non socios).