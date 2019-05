“Queremos establecer unha rede de carrís bici”

María José Fernández Soto buscará que Ciudadanos entre na corporación municipal.

Por que Cs se presenta en Barbadás?

María José Fernández: “Pola situación de bloqueo que sofre o Concello e polas gañas de aportar ideas novas, propoñelas e acordalas cos demais grupos”.

Como definiría a situación actual de Barbadás?

M.J.F.: “Esgotamento de ideas do goberno actual que sempre anda a remolque das peticións e queixas veciñais”.

Cal é o principal problema e que solución propón?

M.J.F.: “A falta de seguridade en moitas rúas e camiños veciñais. Propomos a limpeza e mellora de sinais de tráfico das estradas municipais. Regular doutro xeito o tráfico da avenida de Celanova, co ensanche da Calzada Romana (vial que une o Carrefour co Campo de Futbol dos Carrís) desde o tramo do parque dos Patos ao Polideportivo”.

Cal sería a medida máis importante que quere levar a cabo?

M.J.F.: “Un mellor servizo de transporte público, entre os pobos e A Valenzá, e desde aquí con Ourense e os polígonos. Ampliar as piscinas municipais da Valenza, establecer unha rede de carrís bici, que uniría os colexios e zonas deportivas coas parroquias”.

Que propostas ten para a dinamización económica do concello?

M.J.F.: “A instauración da Ventanilla Única, para simplificar os procedementos administrativos dos emprendedores. Impulsar un polígono comercial, aproveitando o enlace coa A-52. E reducir os imposto e tasas a autónomos e PEMES, que se queiran instalar nas parroquias do rural”.

Como definiría a lista de Cs en Barbadás?

M.J.F.: “Está formada por persoas que nunca estiveron en política, pero con gañas de traballar para mellorar o noso concello”.

Ademais da vosa, que lle parece a irrupción de novas formacións en Barbadás?

M.J.F.: “É un reflexo da fragmentación política da sociedade, pero tamén pode ser unha oportunidade para a confluencia de novas ideas para o ben dos veciños”.

Pactaría con algún outro partido para gobernar?

M.J.F.: “Os pactos, sempre se verían despois dos resultados”.