Fin de semana no Auditorio de Ourense

Luisa Merelas, Luis Zahera con Oswaldo Digón ou Ángeles Martín con Beatriz Bergamín subirán esta semana ao escenario do Auditorio Municipal de Ourense, que programa tres interesantes citas teatrais.

O xoves, 31, ás 20.30 horas, Malasombra producións represenrtará Bernarda, obra dramática protagonizada polas actrices galegas Luísa Merelas (gañadora de 2 premios María Casares), Celia González e Esther Aja. Bernarda é unha historia próxima, comprensible e universal. A dunha muller dura e loitadora, produto da vida que lle tocou vivir que logo de quedar viva educa as súas fillas como mellor sabe, aínda que elas non o vexan así. Este choque xeracional por veces fainos chorar, porque ás veces as situacións vólvense tensas e duras,e por veces fainos rir, porque igual que na vida, ata nas situacións máis extremas xorde a risa como unha necesidade de desafogo e de liberación.

O sábado, 2, ás 21.00 h será o turno de Muiñeiras, de MM Promocións, con dous dos mellores humoristas galegos: Luís Zahera (gañador do Goya 2019) e Oswaldo Digón, acompañados por Naiama, o grupo de gaitas que porá a banda sonora. A comedia é a protagonista deste espectáculo que combina monólogos, con música tradicional da nosa terra, e a golpe de muiñeiras. “Temos a firme intención de poñer a bailar os nosos humoristas, e por que non, o público que se achegue ao espectáculo”, di a compañía.

A terceira cita será o domingo, con No hay papel, da compañía Desafora2. Unha obra escrita pola actriz, xornalista e dramaturga Beatriz Bergamín e protagonizada xunto á tamén popular actriz, produtora e empresaria, Ángeles Martín, premio da Unión de actores e actrices 2019 á mellor actriz de reparto No hay papel é a unha historia de vida, a de dúas mulleres, dúas irmáns, dúas xornalistas, dúas actrices en realidade que presentan as súas vivencias e as da sociedade na que viven, no escenario. A obra foi seleccionada para participar na XXV Muestra de Autores Españoles contemporáneos, o festival mis prestixioso de teatro de texto do Estado.

As entradas para Bernarda (desde 3 euros), Muiñeiras (12) e No hay papel (5) están á venda en www.ataquilla.com, na sala de exposicións Afundación e no despacho de billetes do Auditorio dúas horas antes da función.