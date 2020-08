O FIC homenaxea a Luis Zahera

O prolífico actor galego Luis Zahera, con ampla experiencia en cinema, televisión e teatro e gañador dun Premio Goya ao Mellor Actor de Reparto en 2018 por El Reino, desprazarase ata Verín o vindeiro 11 de setembro para ser homenaxeado pola organización do FIC Vía XIV. Deste xeito, Zahera recolle a testemuña de Mabel Rivera, a actriz que foi recoñecida na anterior edición do certame.

No acto de homenaxe, que estará aberto ao público, o propio Zahera departirá cos asistentes sobre a súa traxectoria profesional e ao respecto de como ve o eido cinematográfico no contexto actual, marcado pola pandemia. Ademais, o FIC Vía XIV programará unha selección de curtas e traballos nos que ten participado o actor.

O papel da cultura en tempos de pandemia

Luis Zahera quixo significar a homenaxe que lle renderá o FIC Vía XIV sinalando que “as mostras de agarimo son moi agradecidas, sobre todo no contexto actual”. Un momento que o actor cualifica como “moi raro para o sector cultural”.

Porén, amosa a súa seguridade de que tanto o entretemento como a cultura teñen un papel fundamental nos tempos de pandemia que atravesamos para facer máis levadeiras situacións como as provocadas polo confinamento. “A cultura é mais necesaria ca nunca”, sentenciou.

Zahera amosouse, ademais, moi “orgulloso” de suceder a “unha grande do noso cinema como Mabel Rivera” como figura homenaxeada no FIC Vía XIV. “Grazas por este recoñecemento e vémonos en Verín”, indicou.