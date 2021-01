O Concello de Verín repartirá “mascarillas entroideiras” entre os escolares

O Concello de Verín repartirá preto de 2.000 máscaras hixiénicas temáticas do Entroido nos centros educativos de Verín. O deseño dos cubre bocas, que serán entregados o próximo 4 de febreiro -coincidindo co xoves de compadres-, está baseado na principal figura do Entroido de Verín, o Cigarrón.

«Aínda que sabemos que aos verineses e verinesas non lles fai falta, con esta iniciativa queremos contribuír, de maneira segura, a manter viva a chama do Entroido, neste caso entre os máis pequenos da casa», explicou o alcalde de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo. A distribución destas máscaras é a primeira dun conxunto de accións promocionais que ten preparadas o Concello de Verín destinadas a manter vivo o Entroido de Verín, sempre dunha maneira segura.

O deseño das máscaras foi elaborado pola artista local, natural de albarellos, Aurora López e o propio cubre bocas, hixiénico e reutilizable, fabricado pola empresa Nicandra con tecido homologado pola normativa UNE0065 para filtrar e protexer ante a COVID-19.