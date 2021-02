O SEPE amplía o servizo de atención telefónica

A Subdelegación do Goberno en Ourense informa que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) de Ourense incrementa o servizo de atención telefónica á cidadanía. Esta ampliación estenderase durante os vindeiros cinco meses, contemplándose a posibilidade da súa prolongación en función da evolución das necesidades.

Trátase dun total de 45 horas máis á semana de incremento no servizo de RATEL (Rede de atención telefónica). O horario de atención diaria é de 08.30 a 14.30 horas ata o 30 de xuño e poderá realizarse a través dos teléfonos:

– 988 750 598 ou 91 273 83 83 para a CIDADANÍA

. 988 750 597 ou 91 273 83 85 para as EMPRESAS

Coa situación provocada pola COVID-19 e as súas consecuencias no ámbito laboral e das prestacións produciuse durante o ano 2020 un incremento de máis do 60% no tocante ao uso do servizo de atención telefónica en comparación co ano 2019.

A tendencia, tal e como se observou durante o mes de xaneiro de 2021, é a de que os usuarios e usuarias do SEPE tendan a incrementar o uso deste servizo. Por esta razón, dende o SEPE refórzase este servizo e amplíase a capacidade de atención a partir deste mes de febreiro.

Todo isto con independencia da posibilidade de facer uso da vía telemática a través da sede electrónica sita na propia web do SEPE.

SOURCE: Atención cidadá SEPE