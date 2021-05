O catamarán que percorre o río Sil desde o embarcadoiro de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín, acolleu a presentación do XIV Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, que no seu programa inclúe por primeira vez tres concertos en diferentes escenarios da Ribeira Sacra, “o que supón dar máis visibilidade a este espazo natural, histórico e cultural, candidato español a patrimonio mundial pola Unesco”, dixo o presidente da Deputación, Manuel Baltar, durante a presentación desta cita musical.

Ao acto tamén asistiron o presidente da asociación organizadora, Pórtico Musical, e director artístico do festival, Juan Enrique Miguéns; a coordinadora do certame, Conchi da Silva; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; o delegado da Xunta, Gabriel Alén; e os alcaldes dos concellos de Nogueira de Ramuín, Esgos e Xunqueira de Espadanedo, César Parente, Mario Rodríguez e Carlos Gómez, respectivamente.

Baltar felicitou á organización pola selección dos conxuntos e intérpretes, “así como pola contorna escollida para a presentación do festival e sobre todo por elixir aos mosteiros de Santo Estevo, San Pedro de Rocas e Santa María como escenarios musicais”. Anunciou ademais que a Deputación de Ourense, como institución colaboradora, e a organización do evento “acordamos que cara a próximas edicións a Ribeira Sacra sempre acolla algunha actividade e protagonice unha ou varias das actividades programadas neste festival de altísima calidade que sempre busca a excelencia e que, de seguro, un ano máis obterá a positiva resposta do público”.

O presidente provincial tamén puxo en valor a colaboración institucional “tanto polo compromiso adquirido pola Deputación con esta cita musical como polo apoio da Xunta de Galicia a través de Agadic e o Xacobeo, nun momento no que a cultura necesita máis que nunca da participación das administracións públicas”.

O programa do XIV Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso inclúe este ano catro concertos que terán como escenarios Ourense, Nogueira de Ramuín, Esgos e Xunqueira de Espadanedo a cargo de conxuntos e solistas de referencia no mundo da música clásica procedentes de Italia, Cataluña, País Vasco e Asturias, así como a proxección no Teatro Principal de Ourense dun documental sobre un dos compositores españois máis importantes, José Nebra.

Programa:

4 de xuño

Santiago na devoción medieval. Ás 21 horas, na igrexa de Santiago das Caldas de Ourense, concerto inaugural a cargo do grupo italiano Lareverdie, prestixioso conxunto con trinta e cinco anos de traxectoria e referente no mundo da música medieval en Europa.

6 de xuño

Catro estacións porteñas en Broadway. No Claustro dos Bispos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín), ás 20.00 horas, concerto de Daniel Ligorio, pianista catalán considerado como un dos músicos de maior proxección no panorama nacional.

11 de xuño

Documental: Nebra, o trunfo da música. No Teatro Principal de Ourense, ás 20.00 horas, estrea do documental que repasa a vida e obra de José Nebra, o compositor español máis importante do século XVIII, e no que se recolle o proceso de recuperación dunha das súas óperas, Venus e Adonis, sen interpretar en case 300 anos.

12 de xuño

Farándula castiza. Ás 20.00 horas no mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, actuación do conxunto asturiano de música barroca Forma Antiqva, que tras vinte anos de carreira está considerado pola crítica como un dos grupos máis importantes da música clásica en España.

13 de xuño

Open the door! No mosteiro de San Pedro de Rocas, o acordeonista vasco Iñaki Alberdi ofrece un orixinal concerto no que rende homenaxe ao mestre Astor Piazzolla con partituras que van desde o renacemento ata a actualidade.

SOURCE: Pórtico do Paraíso