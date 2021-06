Expourense súmase ao Día Internacional das Feiras

A Fundación Expourense súmase un ano máis á celebración do Día Mundial das Feiras, o Global Exhibitions Day (GED) que reivindica a relevancia da actividade feiral, dos seus efectos e repercusión económica e social. A situación de crise mundial provocada pola pandemia levou, durante máis dun ano, a cancelación, adiamento ou reconversión a evento virtual de todas as feiras a nivel mundial.

A celebración de FITUR Madrid o pasado mes de maio supón un punto de inflexión e esperanza na recuperación do sector e converteuse nun referente global e a primeira gran experiencia de mobilidade internacional segura. Este é un dos motivos que levou a Expourense a participar activamente en FITUR presentando as súas dúas feiras internacionais de turismo: Xantar e Ternatalia. Desde Expourense sempre insisten en destacar o papel que van xogar as feiras comerciais na reconstrución e reactivación económica, tanto a nivel local como nacional e internacional. A pesar da pandemia, o recinto non parou a súa actividade creando para iso eventos de formato híbrido e distintas accións profesionais vinculados aos proxectos incluídos no seu calendario para garantir a actividade e o contacto permanente cos sectores aos que representa cada feira ou evento.

Nestes momentos, o obxectivo é conseguir unha vacinación cada vez máis xeneralizada, un avance indispensable para relanzar a actividade presencial, que é o aceno de identidade do sector feiral. Os recintos víronse obrigados a reinventarse e a apostar pola tecnoloxía para seguir cumprindo o seu obxectivo que non é outro que pór en común á oferta e á demanda dos sectores sobre os que organizan as súas feiras e eventos especializados. Desde Expourense defenden que a tecnoloxía non pode substituír á presencialidad nin ao contacto cara a cara, pero recoñecen tamén que moitos cambios viñeron para quedar e que o formato híbrido perdurará en moitas das súas actividades unha vez alcanzada a tan ansiada ?normalidade?.

O reto que os recintos feirais teñen agora por diante é defender que, tomando as medidas sanitarias oportunas, as feiras son un evento seguro.

Global Exhibitions Day

O Global Exhibitions Day (Día Internacional das Feiras) celébrase sempre o primeiro mércores de xuño e nel participan entidades de máis de 85 países e é promovido por distintas asociacións internacionais como AFIDA, a Asociación Iberoamericana de Feiras, á que Expourense está asociada. O obxectivo deste día é fomentar o coñecemento da relevancia da actividade feiral e da súa repercusión económica e social. Tanto é así que as mensaxes craves en 2021 son situar a actividade feiras como unha industria resiliente, innovadora e forte.

SOURCE: Expourense