El Vinis Terrae llega a Expourense

Ourense Vinis Terrae se celebrará los 14 y 15 de junio en formato híbrido consolidado como el único salón exclusivamente profesional y destinado a los vinos autóctonos. El Salón del Vino y Licores Gallegos de Calidad celebrará su novena edición contará con la participación de importadores y compradores de 25 países que tendrán la oportunidad de conocer las últimas añadas de las más de 69 bodegas adscritas a las cinco Denominaciones de Origen presentes, siendo 4 de ellas de la provincia de Ourense (Ribeiro, Monterrei, Ribeira Sacra, Valdeorras). A estas se unen la DO Rías Baixas, el Consejo Regulador de Licores y Aguardientes de Galicia y las IXP de Vinos de Galicia como Val do Miño, Barbanza e Iria y Ribeiras do Morrazo.

Esta cita cuenta con el apoyo fundamental de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Calidade Agroalimentaria (AGACAL) adscrita a la Consellería de Medio Rural y del INORDE, Instituto Ourensano de Desarrollo Económico. Esta 9ª edición fue presentada esta mañana en Expourense precisamente por los representantes de estas entidades. Participaron en este acto el presidente del INORDE, Rosendo Fernández; el director xeral de Agacal, José Luis Cabarcos; el presidente del CRDO Ribeiro y director de la Evega, Juan Manuel Casares, y el director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.

Por su parte, el director xeral de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, destacó el trabajo de la Xunta en materia vitivinícola, poniendo en valor la Estrategia de dinamización económica, territorial y turística de las comarcas vitivinícolas de Galicia, en la que se suman sinergias para reforzar los vínculos entre el territorio, el paisaje, el turismo y la propia cultura vitivinícola. De esta forma, se potencia y promociona este sector para que siga creciendo su presencia en nuevos mercados. De hecho, señaló el director xeral, los vinos gallegos participaron recientemente en una cata en Madrid Fusión, obteniendo muy buenas críticas y destacando por su calidad. Finalmente, José Luis Cabarcos también recordó que esta semana se está celebrando las famosas Catas de Galicia 2021, donde se reconoce a los mejores vinos y aguardientes de nuestra comunidad.

Los datos de participación de esta nueva edición convierten a Ourense Vinis Terrae en una herramienta de internacionalización al servicio de las pequeñas y medianas empresas gallegas, facilitando la exportación a mercados a los que resultaría más complicado acceder por los canales habituales. El contacto directo entre los productores (en la mayor parte de los casos microempresas) y los importadores, genera nuevas oportunidades en el mercado exterior. Esta nueva edición del salón abrirá a los viticultores nuevos canales de mercado más allá del canal HORECA fuertemente afectado por la crisis del COVID-19, y contribuirá a la internacionalización de un sector puntero con gran arraigo en Ourense y Galicia posicionando su patrimonio varietal.

Este salón pone en contacto directo a los 58 expositores (que suponen 69 bodegas representadas, dada la presencia de grupos bodegueros) con 69 importadores procedentes de 25 países (Albania, Alemania, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia y Suiza). El salón cuenta con un alto índice de fidelidad, ya que el 75% de las bodegas repiten participación en esta cita y el 25% lo harán por primera vez. Las bodegas participarán de forma presencial y los visitantes lo harán de forma híbrida, estando presentes unos físicamente en el salón y otros que mantendrán las citas de forma virtual. A estos últimos se les ha enviado el vino a domicilio para que lo caten durante la cita con la bodega. A estas cifras hay que añadir las citas que las bodegas realicen con los visitantes profesionales que se hayan acreditado para participar en la feria.

