A alimentación cura o sistema inmunitario

Para protexerse contra os arrefriados, a gripe e outros invasores máis graves, debe comer ben. Como lles foi ás nosas avoas? Curáronse a si mesmas con comida. Facían boas sopas e bos guisos na pota, porque estaban seguras de que se sentían mellor!

Unha sopa quente axuda a reducir a mucosidad e hidrata en caso de arrefriado. Sempre é bo ter a man un caldo caseiro, para curar e previr. Faga gárgaras con auga corrente dúas ou máis veces ao día, os síntomas serán menos graves. Para un bo funcionamento do organismo é necesario inxerir 4 minerais importantes: o cobre, que se atopa nos anacardos, a col rizada e as ameixas. Selenio: o bacallau, os camaróns, o atún e o salmón proporciónano. O ferro atópase nas espinacas e as lentellas. Zinc- atoparalo en carne de res, espinacas, pipas de cabaza e garavanzos, así como nas ostras.

A vitamina E nas noces axuda a manter o sistema inmunolóxico e reduce o risco de cancro de colon. Tamén se atopa nos seguintes alimentos: abelás, aceite de oliva, cacahuete, améndoas, pistachos, noces e mariscos. Sabemos que outro forte aliado do sistema inmunolóxico é a vitamina D: o sol é unha das principais fontes, do mesmo xeito que o aceite de fígado de bacallau, o aceite de salmón, as ostras, o arenque e os ovos duros. Cando o sistema inmunolóxico está alto, o pH do corpo tamén é alto e as enfermidades non entran e poden mesmo desaparecer ou tardar moitos anos en desenvolverse. As toxinas tamén desaparecen, coa axuda do consumo de auga, o exercicio físico e o consumo moderado de carnes e lácteos homoxeneizados.

Introducindo algúns nutrientes específicos podemos previr ou aliviar os síntomas dalgunhas patoloxías. Controlar o peso é primordial; non consuma demasiado azucre, café moi forte, alcol e sal. O consumo de alimentos orgánicos naturais ten enerxía vital para manter unha alta inmunidade e, por tanto, unha boa saúde no corpo humano.

João Damião

SOURCE: alimentación