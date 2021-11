Exploración de litio = destrución irreversible de paisaxes

Amigos da nosa rexión de Barroso e Alto Tâmega, non podemos permitir un crime ambiental desta magnitude! Atención, os alcaldes destas rexións sempre prometeron estar ao lado da vontade das poboacións e esa vontade xa foi claramente expresada: non querer para nada esta exploración mineira de litio. Sería a degradación total desta rexión; acabaríase o turismo, acabaríanse os mercados do tabaco, e peor aínda, aparecería a morte prematura de toda a poboación coa aparición de terribles enfermidades, como o cancro diseminado en varios órganos do corpo, esclerose lateral amiotrófica, demencia, etc.

A xente xa está convencida de que estamos a perder a guerra contra o cancro e que as cifras aumentan ano tras ano. Dubido que haxa algún ser humano que estea de acordo con esta horrible medida. Beneficios? Todos encaixan no “goberno” inventado polo actor estadounidense Steve McQueen, na película “Papillon”.

Sería a destrución de toda a economía destes dous concellos e os concellos veciños e a saúde de toda a poboación. Na Constitución está escrito: “o pobo é o que máis ordes dá”. Se o goberno segue adiante con esta medida, señor Presidente da República, actuará en contra da Constitución. A nosa vontade non é política, senón unha vontade democrática popular en defensa dos dereitos do home e a natureza que nos acolle e que foi dada por Deus ou por todos os deuses outorgados para ese fin. Non esquezan, crentes ou non crentes, que a ciencia probou a existencia do Diluvio e da Arca de Noé, que só un superhome tería a capacidade de facer esta xigantesca obra. O Diluvio foi un castigo! Provocamos outro?

Independentemente da cor política, é necesario unir ao pobo de Barroso, non camiñar cara á autodestrución da nosa gran herdanza. Como cidadáns de Portugal, temos o deber de protexer a alma de Barroso e de todos os portugueses. Cando temos que relaxarnos, penetrámonos nesta impresionante natureza. É aquí onde escoitamos o corazón latexar con inmensa gratitude.

João Damião

SOURCE: litio = destrución irreversible