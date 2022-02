Oda ó Entroido de Verín

Quérote, fermoso e

máxico entroido de Verín!!!

creador dun ceo aberto na inmensidade,

dono indiscutible do indomable cigarrón.

Penso no “Pescadilla” e no “Grolo”

artesanos da parodia imposible

creo en todolos seus discípulos entroideiros.

Feitos na obra, e con gracia, nas adegas esquecidas,

que reviven de novo o espíritu de Monterrei.

Creo no, infatigable entroido verinense

que padeceu o poder da censura,

que quixo crucificalo, matalo e sepultalo

e que do máis fondo das entranas

ó longo dos séculos resucitou, de entre os mortos

e baixou o camiño real dende un castelo eterno

quedando asentado ó carón da divinidade,

suplicando o seu reino, que a xente cante e baile

para desfrutar da xolda e da algarabía.

Creo no libre pensamento do santo entroido

creo na igrexa misteriosa, dos chocos afinados,

na comunión dos entroideiros disfrazados

no perdón sen limites dos pecados escondidos

e na resurrección das entroideiras arrepentidas.

Creo nos capuchóns impolutos e das fariñadas atrevidas

creo en ti, licor do café e das herbas amarelas,

comulgo co viño que fermenta en Monterrei

e resucito nas ferventes estrolas con cachuchas e cabritos…

creo nas rúas ateigadas de farrapos

creo en ti, praciña da “Estrela”,

recuncho das raíñas e comadres liberadas,

inferno dos compadres portadores dun lume sacro prendido

creo en vos, entroideir@s vellos nobres e valentes

pregoeiros inmortais da festa mais querida.

Miguel A. Prieto «Chitín»

SOURCE: Oda ó Entroido