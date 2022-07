Nuevo éxito de la DO Monterrei en Cabo Ortegal

La última actividad promocional de la DO Monterrei, celebrada en Cariño (Cabo Ortegal), ha contado con más de medio centenar de asistentes de la zona.

A lo largo de cuatro horas, miembros del sector de la restauración y hostelería, distribución, y administración pública, entre otros, han conocido las peculiaridades de esta denominación vitivinícola gallega.

Asimismo, los participantes en esta iniciativa de la D.O. Monterrei han podido degustar los tintos y blancos de las siguientes bodegas: Ladairo, Pazo das Tapias, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Terrae Monterrei (Adegas Terrae), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) y Manuel Vázquez Losada.

Esta iniciativa se encuentra dentro del ciclo de acciones promocionales realizadas por la denominación para este 2022, que ha permitido que los vinos de Monterrei hayan llegado a ciudades como Santander, Bilbao, A Coruña, Oviedo o Madrid. “Es la primera vez que realizamos una actividad de estas características en el territorio de Cabo Ortegal, y nos ha permitido mostrar nuestro producto en esta zona gallega, y así abrir nuevas vías de comercialización para nuestras bodegas en la misma”, manifiesta la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva.

SOURCE: DO Monterrei