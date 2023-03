A Recanteira de Ourense Norte, Paula Ferrer, actuará na terceira fase do programa Luar da TVG o próximo 17 de marzo (venres). A talentosa artista é unha das favoritas do concurso e promete emocionar ao público coa súa actuación. Os espectadores poden votar por ela durante o programa utilizando varias plataformas, incluíndo chamadas, Facebook, Twitter e Whatsapp. Non te perdas a oportunidade de apoiar a Paula Ferrer e axudala a gañar en Luar!