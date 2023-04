Queercore: How to Punk a Revolution, no El Pueblo Café Cultural

Tamén se proxectará Non choredes, preciosas! para rematar a «Primavera musical»

O Cineclube Padre Feijoo remata a «Primavera musical» con dúas proxeccións no El pueblo Café cultura e na Casa da Cultura.

Este xoves, 20 de abril, a partir das 20.30 horas (de balde), El pueblo Café cultural proxecta:

Queercore: How to Punk a Revolution

Que pasa cando a comunidade que necesitas non é a comunidade que tes? Dime que existe unha e outra vez, fai fanzines que fabriquen hordas de revolucionarios queer punk, crean películas subversivas e distribúen esas películas amplamente e, aos poucos, a comunidade que fabricaches pode converterse nun latido real e radical que se estenda internacionalmente. Esta é a historia que conta Queercore, desde o inicio dun pseudo-movemento a mediados dos 80, destinado ao punk na escena punk, ata o xeneralizado auxe de artistas que utilizaron a identidade queer radical para retroceder igualmente contra a asimilación homosexual e o punk homófobo. Os entrevistados discuten sobre homofobia, xénero, feminismo, sida, asimilación, sexo e, por suposto, arte.

Para o luns, 24 de abril, 20.30 horas, está previsto rematar este ciclo coa proxección, na Casa da Cultura, de:

No choredes, preciosas! (2,5 euros non socios, de balde para socios)

Juli e a súa panda son fans de bandas beat e non perden un concerto. A rapaza síntese atraída polo líder dun dos grupos e acompáñao a un bolo fóra da cidade. O irmán de Juli, amigo do prometido, monta en cólera cando se decata e convence aos demais mozos para ir tras ela. Juli verase obrigada a elixir.