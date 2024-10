Participarán seis dos mellores ilusionistas do mundo.

O Auditorio de Ourense acolle a gala internacional «Galicia Ilusiona» este sábado, 5 de outubro. Nesta gala participarán seis dos mellores ilusionistas do mundo: Jerome Murat (Francia), Kimoon Do (Corea do sur), Lore Lavand (Arxentina), Nestor Hato (Francia), Mago Murphy (Madrid), Manolo Costa e Mindanguillo (Elche), Sebastian Dethise (Bélxica), Dania Díaz (Venezuela), Jimmy Delp (EEUU) e Dani Polo (Galicia).

As entradas teñen un prezo de 16,60 euros no anfiteatro e de 19,80 euros na platea central e lateral e están á venta na web do Festival (www.galiciailusiona.es).

Ademais de Ourense, este espectáculo terá a súa itinerancia pola nosa comunidade este mes de outubro. Así, a maxia chegará á Coruña (venres 4), Pontevedre (domingo 6), Santiago (sábado 12), O Ferrol (domingo 13), Lugo (venres 18) e Vigo (domingo 20).