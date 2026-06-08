Don José Porto, recoñecido como médico honorífico no Día do Médico 2026

O Colexio Oficial de Médicos de Ourense distinguiuno, xunto a outros compañeiros, ao doutor José Porto nun acto celebrado no Centro Cultural Marcos Valcárcel con motivo do seu 125 aniversario.
O Colexio Oficial de Médicos de Ourense celebrou o pasado 5 de xuño de 2026 o acto institucional do Día do Médico, unha cita especialmente significativa ao coincidir coa conmemoración do 125 aniversario da institución.
Durante o encontro, celebrado no Centro Cultural Marcos Valcárcel, rendeuse homenaxe aos médicos falecidos, deuse a benvida aos novos médicos residentes, celebrouse a toma de posesión da nova Xunta Directiva e entregáronse diferentes recoñecementos profesionais.
Entre os médicos distinguidos como médicos honoríficos atopábase don José Porto, amigo e compañeiro tamén de Nós a Xente do Redor, quen recibiu este recoñecemento tras unha traxectoria de máis de 40 anos de dedicación, compromiso e axuda aos enfermos.
Desde Nós a Xente do Redor quíxose destacar publicamente a importancia deste nomeamento, poñendo en valor a figura dun profesional que representa unha medicina próxima, humana e profundamente vocacional.
Don José Porto forma parte desa xeración de médicos que fixeron da súa profesión un servizo constante ás persoas, acompañando durante décadas a pacientes e familias desde a responsabilidade, a empatía e o compromiso coa saúde.
O acto contou cunha ampla representación da profesión médica ourensá e concluíu cun encontro de confraternidade no Restaurante O Coto, onde compañeiros e compañeiras compartiron unha xornada de recoñecemento, memoria e celebración.
Con esta distinción, o Colexio Oficial de Médicos de Ourense recoñece non só unha longa carreira profesional, senón tamén unha maneira de entender a medicina baseada na vocación de servizo e na entrega aos demais.