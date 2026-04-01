Xadrez en Barrocás esta Semana Santa

Celébrase o 2º Aberto de Xadrez Lóstrego Semana Santa” Barrocás 2026.
Este mércores, 1 de abril ás 20:00 horas arranca a segunda edición do Aberto de Xadrez Lóstrego Semana Santa Barrocás no que participarán 54 xadrecistas superando así os da pasada edición.
Novamente haberá trofeos para os 4 primeiros clasificados: campión, veterán e campión sub-14. O torneo será valedeiro pra ELO internacional.
Unha vez máis “o nivel será alto” con xogadores como o Mestre Fide, David Gómez Diéguez (recente campión o Aninovo), os CM David Rivas Vila e Manuel Vidal ademáis de moitos máis xogadores de altísimo nivel, tanto en categoría absoluta como en categorías de base. E tamén contaremos co campión da primeira edición, o xermano Carlos Corral, do XOU (Xadrez Ourense).
O torneo disputarase a 7 roldas o ritmo de 3+2 no que os xogadores nos derrocarán o seu gran talento.