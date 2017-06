Madama Butterfly será retransmitida en directo no Auditorio de Verín

O vindeiro venres, 30 de xuño, ás 21.30 horas, o Auditorio Municipal de Verín acollerá a retransmisión en directo da ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, que se representará no Teatro Real de Madrid.

Este evento está enmarcado dentro das propostas de achegamento da ópera a todos os cidadáns, que impulsa o programa de actividades do Bicentenario do Teatro Real. Desde o pasado luns, o Concello puxo a disposición do público as entradas para a ópera (gratuítas e numeradas) no Auditorio Municipal.

Madama Butterfly

Madama Butterfly é a traxedia por excelencia no mundo da ópera. Composta por Giacomo Puccini a principios do século XX, contén os ingredientes máis propicios para o drama: amor, engano, traizón… e morte. Todo iso, ademais, aderezado polo exotismo do imperio do sol nacente, da súa xente, da súa tradición e da súa cultura, que se contrapón ao poder do invasor occidental.