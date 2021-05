Existen curas naturais sen medicamentos nin cirurxías

A curación con produtos naturais, por suposto, non é unha solución para todas as enfermidades, pero quizais para máis do que pensamos. A ciencia médica convencional só funciona cos «remedios» da farmacia, onde tamén hai velenos que seguen matando. Moitas drogas lanzadas ao mercado son retiradas posteriormente porque xa mataron a centos de persoas. A medicina convencional está fracasando: cada vez hai máis persoas que reciben tratamentos médicos, toman máis drogas, fan máis probas diagnósticas e operan máis que nunca.

A Dirección Xeral de Sanidade pídenos que teñamos confianza e incluso din que os portugueses sempre o facemos. Pregúntome por que? (Fixemos unha revolución cos caraveis na man). Europa investiu e escolleu as vacinas para aplicar contra a Covid-19 e resulta que os efectos negativos xa causaron mortes: insisten en dicir que a súa relación coas vacinas non está probada. Estamos perdendo moita liberdade, de feito, moito falado, discutido, pero pouco pensado! Como é posible ter vacinas eficaces se antes se tardaba entre 4 e 10 anos en prepararse para o mercado e agora xa bastaba un ano! E agora? A inmunidade só durará 6 meses? Un ano? – Un negocio de moitos millóns. O coidado da saúde como tratamento, prevención e diagnóstico de enfermidades é o negocio máis rendible do planeta. Cada vez son máis pacientes que dan millóns de beneficios para a industria farmacéutica.

A industria sanitaria non ten ningún incentivo para curar enfermidades, o seu traballo non pode rematar. O obxectivo é ter cada vez máis enfermos, só importan os cartos! Non será posible lanzar unha vacina para 6 anos? Non, porque se perderían moitos millóns!

Hai curas a través de remedios naturais, sen case efectos secundarios. Os medicamentos da farmacia curan os síntomas, non curan a enfermidade. Vou presentar un exemplo sinxelo: como se poden curar as hemorroides, por exemplo? O médico dálle unha pomada da farmacia. Se non cura, fálalle da cirurxía. Podo dicir que curan cun produto moi barato … xeo. Si, o xeo cura as hemorroides:

1º: resolve o estreñimiento cunha culler de sopa chea de liñaza (granulada ou moída), mesturada, por exemplo, cun iogur natural; 2º, un cubo de xeo aplicado directamente ao ano, coidando de poñer un pano para que non se queime; o 3º, ungüento da farmacia tamén axuda, aplicándoo despois da defección e tamén despois de aplicar o cubo de xeo, o 4º non o limpas con papel hixiénico, senón simplemente laveo. O xeo, a hixiene, as sementes de liño e un ungüento son unha cura natural eficaz, sen deixar secuelas.

Hai curas naturais máis eficaces para outras patoloxías, incluso para o cancro. Non o esqueza, hai que respectar todos os medicamentos. Polo tanto, os profesionais da saúde en medicina alternativa tamén poden axudarnos a seguir o camiño dunha cura sen efectos secundarios significativos.

João Damião