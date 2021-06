Hai alimentos que curan, rexuvenecen e aseguran unha boa saúde. Cales son? Todos os alimentos que nacen e crecen só coa forza da natureza. Os alimentos procesados, con químicos e todo tipo de herbicidas, non curan, matan lentamente no curto prazo.

A col rizada, a col de lombarda, o brócoli, as coles, a coliflor, as coles de Bruxelas e a col vermella pertencen á familia das crucíferas. As crucíferas axudan a previr unha variedade de tumores, incluídos os de mama, cerebro, intestino, estómago e pulmón. Son especialmente bos para a saúde pulmonar debido á súa natureza rica en xofre; teñen o poder de restaurar e estimular o tecido pulmonar.

– Col vermella: o xofre presente nesta crucífera transporta os fitoquímicos ao fígado e fai deste alimento un dos máis rexuvenecedores da función hepática. Axuda a bloquear e reverter o tecido hepático.

– A col rizada ten propiedades antibacterianas e o seu mollo cru ten vitaminas e minerais que rexeneran as articulacións e ten poder curativo para combater a gastrite e a bacteria helicobacter pylori.

– A coliflor axuda á tiroides e as glándulas suprarrenales.

– O brócoli favorece todos os sistemas do corpo, incluído o sistema inmunológico. Un alimento moi equilibrado, favorece todos os órganos, glándulas e ósos.

– As coles de Bruxelas e as coles lombardas fan marabillas nas articulacións! Axudan moito a reverter a osteoporose. Tamén reducen o colesterol malo e aumentan o colesterol bo. Purifican o sangue e teñen unha forte acción depurativa do fígado.

– Rábano é tamén unha verdura crucífera de gran importancia alimentaria. Os seus compostos manteñen limpas as arterias e as veas; excelente para axudar a previr enfermidades do corazón. É estimulante para os riles, o fígado, o páncreas e o bazo. A combinación de rábanos con apio e cebola fai un bo caldo para combater a pneumonía. As follas pódense comer crúas ou cocidas.

Tes boas razóns para consumir crucíferas.

João Damião

SOURCE: A alimentación pode curar