As follas de leituga, col rizada, espinaca, perexil e cilantro lavan e masaxean todo tipo de fungos, cascallos e bolsas de refugallos, co fin de arrastralos fóra do corpo, facendo máis produtiva a eliminación. Axudan a curar os trastornos intestinais, ao crear un ambiente máis alcalino no estómago, aumentando os niveis de ácido clorhídrico, o que eliminará as bacterias que crean ácidos nocivos, responsables do refluxo e outros trastornos dixestivos.

Unha das bacterias que estes vexetais axudan a controlar é Helictobater Pylori, responsable das úlceras de estómago. O mollo de col rizada (preferiblemente a col rizada chamada manteiga) mesturado cunha cenoria e unha mazá, pode deter o refluxo; deixo aquí unha testemuña, que en min funcionou ao 95%.

As verduras de folla crean unha verdadeira alcalinidade nos sistemas do corpo, especialmente no linfático. Algúns médicos din que o sistema nervioso central, para funcionar ben, depende de que o sistema linfático sexa alcalino. Aquí é onde as verduras xogan un papel chave no proceso de curación. Conteñen sales minerais preciosas vitais e son ricas en varias vitaminas e nutrientes que traballan xuntos para restaurar a saúde de todo o sistema. Tamén son antivirais e antibacterianos.

Se sofre de refluxo, disfunción tiroidea, pinga, enfermidade renal, síndrome do intestino irritable e infección por H. pylori, consuma moitas verduras de folla.

João Damião

SOURCE: Verduras de folla