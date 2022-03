Amplo programa de actividades polo Día internacional das mulleres

Contacontos, acto institucional, pasarrúas, entrega do Premio Clara Campoamor, cine en colaboración co Cineclube Padre Feijoo, teatro, faladoiro coa sexóloga e psicóloga Beatriz Pérez son algunhas das propostas, que se irán desenvolvendo desde o día 7 ao 24 de marzo, xunto coa actuación de Cintadhesiva, en Mura Marxinal, a Xornada de portas abertas: Achégate a coñecer o CIM e o obradoiro para mulleres: Re-móvete: mulleres, corpos e diversidade, a cargo de Almudena Herranz e Mar Márquez.

Todos os actos son de balde e contarase cun servizo de canguraxe e con intérprete de signos, previa solicitude á Concellería de Igualdade cun mínimo de 2 días de antelación.

Programación

7 e 8 de marzo, Contacontos: «O ratiño presumido» – TrinkeTrinke Teatro

Sinopse: A gran Lilí Gruyère recibe un importante encargo profesional: dirixir o musical «A Ratiña Presumida», para o que contará coa axuda do seu amigo e veciño o Rato Fuco. Nesta ocasión Lilí decide facer a súa propia versión: «O Ratiño Presumido», que será representado na biblioteca polos país, nais ou mestras asistentes e polo propio Fuco.

10:30 e 12:30h, CEIP Seixalbo, CEIP Covadonga/Eiroás, CPI José García (Mende) e CEIP Albino Núñez

8 de marzo. Acto institucional do Día Internacional das Mulleres

12:00h, salón de plenos

Pasarrúas con Brassica Rapa (brass-band feminina) e Xeitura Coop. (dinamización da campaña 8M «Mulleres e Diversidade»)

De 11.15 a 13.00h, nas rúas e prazas do Casco Vello-Paseo e Parque de San Lázaro

9 de marzo. Acto de entrega do XVI Premio Clara Campoamor á Iguadade. Actuación de Soul & Roll

20:30h, Salón Noble do Liceo de Ourense (Rúa Valentín Lamas Carvajal, 5)

10 de marzo. Cine: Colmea (Hive)

Actividade coorganizada co Cineclube Padre Feijoo.

Sinopse: Nunha cidade de Kosovo, as familias loitan por chegar a fin de mes, ansiosas por noticias de maridos, pais e fillos que foron á guerra. Cando as abellas de Fahrije deixan de producir mel, decide sacar o carné de conducir e atrévese a ir á cidade para vender ajvar caseiro nun supermercado local. O seu enxeño e ambición pon a proba aos habitantes dunha vila conservadora por natureza na que seguen vixentes as nocións patriarcais e tradicionais da sociedade. Para sobrevivir teñen que superar os insultos e as agresións físicas que intentan impedir que a muller poida valerse por si mesma por todos os medios.

Premios 2021: Festival de Cine de Sundance: 3 premios, incluido o Premio do xurado – Mellor película (cine mundial) / 2021: Valladolid Film Festival – SEMINCI: Mellor actriz (Yllka Gashi).

20.30h, cineclube Padre Feijoo (Rúa Concello, 11)

11 de marzo. Teatro: As alumnas. Dirección: Fina Calleja; Texto: Paula Carballeira.

Sinopse: Dirixida a un público adulto, a obra trata sobre a pedagoga galega María Barbeito e sobre como o franquismo significou un enorme retroceso na educación do Estado, especialmente para as mulleres. A educación, peza fundamental no desenvolvemento e na liberdade das persoas, especialmente das mulleres, é o eixo fundamental da obra. As dúas personaxes femininas representan dous casos concretos de mulleres no marco histórico anterior e posterior á Guerra Civil, que nos levan a tocar as transformacións sociais do momento. As alumnas busca facer un exercicio de reapropiación da realidade colectiva e individual, que se opoña ao relato hexemónico, para reconstruír a memoria e espazos imaxinarios da nosa comunidade, creándose así un acto ético/ estético que se complementa coa participación do público activo.

20.00h, Teatro Principal. Recollida de entradas no teatro 2 horas antes da función.

15 de marzo. Cine: Volver a empezar (Herself)

Sinopse: Sandra (Clare Dunne) é unha moza nai solteira que un día decide deixar ao seu ex-marido abusivo e loitar contra o corrupto sistema inmobiliario. A súa idea é construír a súa propia casa, unha casa cálida, segura e feliz onde medran as súas dúas pequenas fillas. Para iso, contará cunha serie de amigos dispostos a apoiala e axudala. No proceso non só reconstrúe a súa vida, senón que tamén se descobre a si mesma.

Premios 2020: British Independent Film Awards (BIFA); Candidata á mellor actriz (Clare Dunne) .

Hora: 20.30h, Cineclube Padre Feijoo (Rúa Concello, 11)

16 de marzo. Faladoiro: E logo tí, quen ven sendo? Semellantes e diferentes. Mirando a diversidade desde a sexoloxía

Relatora: Beatriz Pérez Fernández. Sexóloga e Psicóloga

20.00h, Centro Cívico Colón (Rúa Colón, 18)

18 de marzo. Actuación: de CINTAADHESIVA (Silvia Penas -poetisa- e Jesús Andrés Tejada -músico-)

Xénero «e-poesía», poesía con música electrónica, con contidos marcadamente feministas e unha visión crlitca de diversos ámbitos do social. En difinitiva, unha reflexión profunda e poética acerca da vida e das formas de actuar do ser humano.

20.00h, Mur Marxinal (Rúa Manuel Murguía, 11)

23 de marzo. Xornada de portas abertas. Achégate a coñecer o Centro municipal de Información ás Mulleres (CIM)

De 10.00 a 14.00h, no CIMM-Concellaría de Igualdade (Rúa do Ensino, 24, O Couto)

24 de marzo. Obradoiro para mulleres: Re-móvete: Mulleres, corpos e diversidade

Dinamizan: Almudena Herranz Roldán (Sexóloga, integrante do Instituto de Sexoloxía INCISEX) e Mar Márquez Gallardo (Sexóloga e bailarina).

De 17.00 a 20.00h, na Concellaría de Igualdade (Rúa do Ensino, 24, O Couto)

