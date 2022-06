En 2013, Xunta, Renfe e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE) puxeron en marcha os Trens Turísticos de Galicia. Agora, en 2022 presentaron una nova edición -a novena- que conta con dous itinerarios máis (a “Ruta dos queixos de Galicia” e a “Ruta das Mariñas”) chegando ata as 13 rutas.

Isto foi posible grazas aos datos obtidos na pasada edición, que se pechou cunha ocupación do 97,5% das prazas. Por iso, este ano increméntanse o número de saídas, pasando das 22 saídas en 2021 a 37 este ano; o que supón un incremento do 59%; así como o número de prazas, que crece un 76%, deixándoas en 2.696 asentos, sendo 1.532 as do ano pasado.

Prezos sen variación

Os prezos para estes trens mantéñense desde 2019 (45 euros adulto e 20 euros neno por ruta). Ademais, os usuarios destes trens, que levan funcionando desde 2013 (tan só se interromperon en 2020 pola crise sanitaria) poden beneficiarse do “Galicia Rail Pass”, un abono para percorrer a comunidade durante tres días consecutivos.

A información e compra dos billetes para os Trens Turísticos de Galicia pode consultarse nas páxinas web turismo.gal , así como a compra en axencias de viaxe concertadas con Renfe en, www.renfe.es ou no teléfono 912 555 912.

Rutas por Galicia

Os 13 itinerarios que discorren polas catro provincias da comunidade son:

1.Ruta dos queixos de Galicia: percórrense tres das catro denominacións de orixe dos queixos de Galicia. En primeiro lugar, en Sobrado dos Monxes, visitarase a Casa do Queixo, con degustación dos queixos de tetilla e Arzúa-Ulloa. A seguinte parada será a quesería Don Crisanto, en Vilalba, co seu queixo San Simón dá Costa. Tras o xantar (libre) en Lugo coñecerase o proxecto de ecoagroturismo de Arqueixal, en Albá (Palas de Rei), co queixo Arzúa-Ulloa como produto estrela.

2. Ruta das Mariñas: o tren levaranos desde A Coruña ata Ferrol polas Mariñas e Terras do Mandeo, reserva da Biosfera. A primeira parada será Betanzos, unha das capitais do antigo Reino de Galicia, visitando o seu centro histórico. A continuación, en Paderne visitaranse as instalacións de Orballo, que conta coa única plantación de té da Europa continental. O tren pasará por Pontedeume, co seu torreón e ponte medieval, símbolos da vila. A xornada finalizará en Ferrol, cun paseo en barco pola súa ría, defendida polos castelos da Palma e San Felipe, e un paseo polo barrio da Madalena, do período da Ilustración.

3. Ruta dos faros: viáxase ao momento máis setentrional da Península Ibérica, visitando lugares como Cabo Ortegal, o miradoiro de Vixía Herbeira, o santuario de Santo André de Teixido e o cabo de Estaca de Bares. Tamén se visitará o centro histórico da vila de Viveiro e de regreso os famosos cantís de Loiba.

4.Ruta dos pazos e os xardíns históricos: Con este roteiro chégase aos xardíns do pazo de Rubiáns, cuxo parque botánico foi recoñecido como “Xardín de Excelencia Internacional de Camelias”, galardón que igualmente ostenta o xardín do castelo de Soutomaior, que tamén se visitará. Por último, viáxase aos xardíns do Pazo Quinteiro dá Cruz, que, como os anteriores tamén se atopan no Roteiro da Camelia de Galicia.

5. Ruta do Viño da Ribeira Sacra (río Sil): unha xornada entre viñedos onde a bordo do tren motorizado Aba Sacra, o viaxeiro desprazarase ata a adega Regina Viarum. En Monforte de Lemos visítase o Centro de Interpretación do Viño para posteriormente subirse a un catamarán e percorrer o río Sil. A xornada finalizará cunha visita ao mosteiro de San Pedro de Rocas.

6. Ruta do Viño da Ribeira Sacra (río Miño): comeza cunha visita ao convento das Bernardas, onde se pode adquirir a repostería artesanal para logo achegarse ao Ecomuseo de Arxeriz , Pola tarde, visítase o “Cabo do mundo” (Fin do mundo) a bordo dun catamarán polo río Miño. A xornada finaliza na adega Vía Romana.

7. Ruta dos viños da Ribeira Sacra e de Valdeorras: este tren convídache a aproximarche ás paraxes das Denominacións de Orixe Ribeira Sacra e Valdeorras. No río Sil, percorrido en catamarán ata a contorna do mosteiro de Santo Estevo. Continúase viaxe ata o santuario das Ermidas. Péchase a xornada cunha degustación de viño na adega A Coroa. Tamén se visita a estación de ferrocarril dos Peares.

8. Ruta do viño Rías Baixas: Visítase a adega do Pazo Baión e a vila de Cambados, a “capital do albariño” co seu conxunto monumental de Fefiñáns. Xa pola tarde, paseo en barco pola ría de Vigo e posterior desembarco na illa de San Simón.

9. Ruta dos viños do Ribeiro-Rías Baixas: Ao longo do traxecto pódese degustar un viño na adega Señorío de Rubiós. Pola tarde visítase o Museo do Viño de Galicia. Despois chégase ata o castro de San Cibrao de Las. A xornada finaliza na estación ferroviaria de Santa Cruz de Arrabaldo.

10. Ruta do viño de Monterrei: Visítase a adega Gargalo e Verín, onde se pode visitar o seu barrio antigo. Pola tarde, paseo pola vila de Allariz e o seu Festival Internacional de Xardíns, un espazo recuperado para uso público na marxe dereita do río Arnoia. Remata a viaxe coa visita á estación de ferrocarril de Baños de Molgas.

11. Ruta da lamprea: Desde Pontevedra o viaxeiro chega ata Salvaterra de Miño, onde se visita o Museo dá Ciencia do Viño. Máis tarde, paseo por Tui. Pola tarde, chéganse ás pesqueiras de Arbo, singulares construcións centenarias que serven para capturar a lamprea no río Miño. Visítase o centro de interpretación do viño e da lamprea “Arabo”. Finalmente, chégase ata o Cooperativa Condado-Paradanta nas Neves, onde se degusta requeixo, mel e viños da D.O. Rías Baixas.

12. Ruta dos mosteiros: esta ruta supón achegarse a coñecer o Versalles galego, o barroco pazo de Oca. Posteriormente, visita ao mosteiro benedictino de Carboeiro e no Carballiño, o Templo da Veracruz, símbolo da localidade, ou achegarse ata o Gran Balneario e dar un paseo seguindo o curso do río Arenteiro. Despois de comer chégase a Oseira, o primeiro mosteiro cisterciense de Galicia.

13. Ruta polos Camiños de Santiago: Este tren sae da Coruña, un dos puntos de partida da ruta marítima coñecida como o Camiño Inglés. Posteriormente chégase a Sobrado dos Monxes para visitar o mosteiro cisterciense de Santa María, situado no percorrido do Camiño do Norte; pódese facer un tramo a pé deste itinerario xacobeo pasando á beira da capela de Santo Alberte. Pola tarde, coñecerase a variante do Camiño Francés e o mosteiro benedictino de San Xulián de Samos. A última visita deste roteiro será a cidade de Lugo. Finalmente, o tren trasladarache de novo á cidade herculina para finalizar a viaxe.

SOURCE: Trens turísticos Galicia 2022