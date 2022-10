A parábola do angazo, no Auditorio de Verín

O sábado 15 de outubro, ás 20:30 horas, o Auditorio Municipal de Verín acollerá a representación do espectáculo A parábola do angazo da compañía Talía Teatro.

As risas están aseguradas na parábola do angazo, unha comedia para todos os públicos creada por Talía Teatro a partir de textos de media ducia de autoras e autores, no que os actores Toño Casais e Artur Trillo fan unha exhibición do seu potente bis cómica. Porque a lectura en clave de “retranca” sobre os usos e abusos dos idiomas galego e castelán, como xa demostraron os Talía co gran éxito de Bicos con lingua, provoca a gargallada continúa do público.

O programa TeCe Redes en Galego da Secretaría Xeral de Política Lingüística en colaboración co Concello de Verín facilitan o acceso gratuíto a un espectáculo para non perder.

