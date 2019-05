Entrevistas aos candidatos á alcaldía de Verín

– Entrevista a Jiménez Morán, PP

– Entrevista a Gerardo Seoane, PSOE

– Entrevista a Diego Lourenzo, BNG

– Entrevista a Manuel Pousada, En Marea

– Entrevista a Domingo Otero, VOX

En Verín contan con 17 concelleiros (na actualidade, 7 do PP, 6 do PSOE e 4 do BNG), aos que nesta ocasión optan cinco formacións, as tres con representación, xunto a En Marea e Vox.

Nos tres partidos con representación no Concello manteñense os mesmos candidatos que hai catro anos, Morán, Morán e Lourenzo. Por parte de En Marea preséntase Manuel Pousada e por VOX, Domingo Otero.

Xerais

En Verín, PP e PSOE tiveron unha axustada loita, os populares lograron 2.489 votos fronte aos 2.424 dos socialistas. A maior distancia seguiunos Ciudadanos con 913 votos, Unidas Podemos con 602, Vox con 470 e BNG con 445.