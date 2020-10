Víctor Sousa: «Nuestro objetivo será estar en el grupo de los equipos que jueguen por el play off y Copa del Rey»

Este domingo empieza la andadura del Sala Ourense en la temporada 2020-21 en 2ª B. Ventorrillo será el rival en el Pazo Paco Paz -12 horas- donde disputará los partidos como local el conjunto ourensano.

Este año la pandemia derivada de la COVID-19 hace que muchas cosas se modifiquen, y el deporte no es ajeno a estos cambios. Por ejemplo en el fútbol sala y concretamente en la Segunda división B donde milita el Sala Ourense.

La liga esta configurada en dos subgrupos de 10 equipos, por un lado los diez equipos de Asturias y Castilla y León conforman un grupo y por otro los diez equipos gallegos.

La liga de esta temporada tiene dos fases; una primera que se juega a un ida y vuelta en cada subgrupo de 18 jornadas de Liga. Al finalizar esta primera fase. Se arrastran los puntos de una fase a otra.

Los cuatro primeros de cada subgrupo se disputarán las plazas por el título de liga, play off de ascenso y la Copa del Rey. Sería en 8 jornadas con los equipos del otro subgrupo.

Para ascender a Segunda División, hay que quedar entre los dos primeros de esos ocho equipos y luego superar dos eliminatorias, en los que entrarían los dos primeros clasificados de los otros subgrupos de Segunda B que hay en España.

Los equipos del quinto al décimo de cada subgrupo se disputarán no descender, sería en 12 jornadas con los equipos contra los que nos se ha jugado. De los doce equipos que formarían este subgrupo descenderían seis o incluso siete (de los tres grupos de 20 equipos que hay en España se salvaría el equipo de mejor coeficiente).

Un año más en Segunda B pero en un año totalmente distinto a los demás ¿Cómo afronta el club esta temporada?

Víctor Sousa: «Sí, la temporada más atípica que nos podemos encontrar. La afrontamos con mucha incertidumbre por lo que pueda pasar, en estos momentos cada día que pasa, todo puede variar del escenario marcado. A parte de esa incertidumbre de la que te hablo, tenemos mucha preocupación, primero por la salud, que es el valor más importante que tenemos las personas y después por el tema económico. Con la actual situación, vamos a tener muchos menos ingresos de nuestros patrocinadores, sin embargo la parte de gastos se mantiene o sube con el añadido de destinar una parte de dinero en tests, productos de desinfección, hidrogel, etc.».

¿Los objetivos de este año se han modificado por culpa de la pandemia provocada por el COVID-19?

V.S.: «No, los objetivos siguen siendo los mismos, hemos renovado la totalidad de la plantilla que la temporada pasada nos ha dado un histórico 5º puesto y que nos va a dar derecho a disputar la Copa del Rey. Hemos incorporado a un jugador, Martín Otero Justo, con peso en la categoría y también ampliamos el cuerpo técnico para que Kike García, se sienta más arropado. Lleva cinco temporadas en el club y el desgaste es grande. Así que con estas decisiones y mejoras apostamos por mejorar lo de la temporada pasada; otra cosa será que tengamos normalidad, hay muchos equipos que están parando porque tienen positivos haciendo semanas de cuarentenas y aplazando partidos y eso nos puede tocar también a nosotros y condicionar nuestro objetivo. Sin esa normalidad, para entrenar y para jugar, el potencial que tiene esta plantilla se verá mermado».

Supongo que habrá que ver cómo evoluciona la pandemia pero ¿Habrá público en las gradas? ¿Cuántos podrían ver el partido en directo?

V.S.: «El tema del público, ahora a corto plazo, está complicado. En Ourense, por ejemplo, con las medidas de restricción impuestas podríamos tener 30 personas en las gradas. Entre directivos de ambos equipos y medios de comunicación, ya cubres parte de ese aforo. Y tampoco te vas a poner a elegir entre que aficionados tienen derecho al partido.

Habrá que esperar un poco más. Estamos trabajando otras alternativas para el comienzo, que van en la línea de dar el partido en directo por algún canal o plataforma, para que nuestros socios y aficionados puedan ver los encuentros».

>>»Y hablando de público y gradas, ya aprovecho para decir que esta temporada tenemos varias novedades y una de ellas es que nos trasladamos al Pazo de los deportes Paco Paz. Después de 6 temporadas en la cancha central, llegó el momento de cambio.

En cuanto se acaben las restricciones actuales en Ourense, ya el aforo permitido será superior y nos podremos plantear el acceso de público a las gradas del Pazo para arropar al equipo».

¿Cuál es el protocolo covid que os exigen y que es lo que demandáis de las federaciones?

V.S.: «La RFEF recomienda la realización de tests, la Xunta endurece más la medida y obliga a hacer tests cada 15 días. A mayores te obligan a tener un un jefe médico, un responsable de higiene y un delegado de cumplimiento de protocolo. Y esas personas deben controlar que se toma la temperatura en los entrenamientos y partidos, higiene de manos, comunicar posibles incidencias, declaraciones de responsabilidad, seguimiento de las medidas desde una plataforma habilitada, etc.

La postura del Sala Ourense y lo que demandamos a las federaciones, es que se haga lo mejor para la salud: tests semanales, no cada 15 días, o si hay alguna otra alternativa que garantice más la salud que eso, adelante».

>>»Que ayuden con la figura del responsable médico, ya que nuestro club no está dotado de una estructura profesional que cuente con la figura del médico.

En lo económico una línea de ayudas reforzadas. Como ya dije en una respuesta anterior, es imposible con la situación actual cuadrar las cuentas. Y si esto sigue así, en unos meses estaremos en números rojos. Nos vamos a quedar sin dinero para asumir los gastos que la competición irá demandando».

Equipo ourensano y competitivo. Lo tiene todo para ilusionar al aficionado.

V.S.: «Pues sí, lo dices muy bien Rámses, 14 jugadores renovados y los 14 de la provincia de Ourense.

El jugador que se incorpora, reside en A Coruña actualmente, pero también es ourensano. Por extensión lo mismo con respecto al cuadro técnico y a la directiva. ADN ourensano y de calidad.

El aficionado, si el dichoso virus nos deja, tiene que tomarse ese momento de una hora y media, que más o menos dura un partido, para disfrutar, para desconectar, para dejarse llevar por las emociones y pasión que provoca el Futsal y que le ayude como terapia para olvidarse de todo esto que está ocurriendo».

¿Cuáles son los principales rivales esta temporada? y ¿A que aspiráis?

V.S.: «Los principales rivales de la temporada, primero somos nosotros mismos, debemos ser muy conscientes y serios de la responsabilidad que implica todo esto y que una irresponsabilidad seguramente nos ponga a todos en cuarentena. Ya luego hay factores que no dependen de nosotros evidentemente. En esos tendremos que tener la suerte de que no nos toque.

Y ya en la cancha, me voy a centrar en los rivales de esta primera fase. Leis de Pontevedra y O Esteo, a priori son los rivales más fuertes, luego hay que demostrarlo en la cancha, pero en principio son a los que veo con más potencial.

Nuestro objetivo será estar en el grupo de los equipos que jueguen por el play off y Copa del Rey».