Relación da graxa coa saúde

Despois de todo, que é a graxa? “É beleza”, como di a xente?».

O exceso de graxa acaba manifestándose no exterior, provocando falta de enerxía ou falta de autoestima. Pero moitos dos factores de risco asociados co exceso de graxa non teñen síntomas externos, o que significa que temos que inspeccionar e descubrir que está a suceder nos niveis máis profundos do corpo.

Todos temos tres tipos de graxa: a graxa no torrente sanguíneo (chamada triglicéridos), a graxa subcutánea debaixo da pel) e a capa de tecido graso (epiplón), xeralmente debaixo dos músculos. Cando o corpo sente que está a perder esa graxa, os valores sanguíneos comezan a moverse cara a niveis saudables: colesterol, azucre e presión arterial. A graxa debaixo dos músculos (epiplón) é máis perigosa que a graxa subcutánea porque interfere cos niveis de sustancias no sangue, que fornecen aos órganos vitais. Entón, canto máis preto esteamos da cintura ideal, máis saudables están as nosas arterias, máis enerxía teremos todos os días e a presión arterial chegará ao lugar correcto.

Pero aínda hai colesterol, que forma parte do kit de reparación de arterias, é dicir, está destinado a axudarnos, aínda que iso non sempre sucede. Se hai lesións na parede arterial, causadas pola nicotina ou, por exemplo, polas rebanadas adicionais de queixo, entón as cousas cambian e as reparacións non funcionan. O colesterol debe analizarse en termos de valores de HDL e LDL, estado das arterias e en vista da situación se é ou non hipertenso.

O aumento de peso case sempre está relacionado co aumento doutros valores que causarán problemas nos órganos vitais: maior risco de cancro, resultado da disfunción que nos protexe deste terrible mal; maior risco de apnea do soño (o pescozo vólvese máis groso e, por tanto, dificulta a respiración e aumenta o risco de problemas nas articulacións) tende a desgastarse máis.

Evite comer carne máis de dúas veces por semana e consuma froitas e verduras con regularidade. O esforzo físico queima calorías e non permite que se instalen excesos.

João Damião

